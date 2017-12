IPCA de agosto fica em 0,17% e acumula 3,59% no ano A inflação medida pelo IPCA ficou em 0,17% em agosto, contra 0,25% em julho, informou hoje o IBGE. Telefone, alimentos e combustíveis foram os principais responsáveis pela desaceleração da taxa. No ano, o IPCA acumula até agosto alta de 3,59% no ano, contra 5,14% no mesmo período de 2004 . Segundo o IBGE, o telefone fixo, responsável por mais da metade da taxa de julho em razão da aplicação do reajuste anual, foi um dos principais itens que contribuiu para a redução do índice de um mês para o outro, passando de 4,21% em julho para 1,15% em agosto. Os preços dos combustíveis também cresceram menos. O álcool, que vem subindo sob influência da cana-de-açúcar, teve 1,58% de variação, menos do que em julho (2,05%). A gasolina passou de 0,87% para 0,34%. Pelo terceiro mês consecutivo, o grupo alimentação e bebidas apresentou queda: de -0,67% em junho, chega a -0,77% em julho e passa para -0,73% em agosto. Nestes três meses, os alimentos acumulam queda de 2,15% e, no ano, o grupo apresenta variação de 0,80%. Segundo o IBGE, entre os itens que apresentaram crescimento entre julho e agosto os destaques foram empregados domésticos (1,86%) e passagens aéreas (4,8%). Também registraram alta água e esgoto (de 0,21% para 2,39%), ônibus urbanos (de -0,22% para 0,36%) e intermunicipais (de 0,10% para 0,55%). O INPC, que mede a inflação para a camada de renda mais baixa da população, apresentou variação zero em agosto, contra 0,03% em julho. No ano, o INPC acumula alta de 3,31%.