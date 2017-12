IPCA de agosto fica em 0,69% O IPCA caiu para 0,69% em agosto, ante 0,91% em julho, segundo divulgou hoje o IBGE. O índice ficou dentro do intervalo das estimativas, que ia de 0,54% a 0,80%, mas acima da mediana das previsões, que era de 0,65%. No ano, a taxa acumulou até agosto 5,14% e, em doze meses, o acumulado foi de 7,18%. O INPC, que mede a inflação para camadas de renda mais baixa, registrou inflação de 0,50% em agosto, ante 0,73% em julho. No ano, o INPC acumulou alta de 4,41% e, em doze meses, de 6,64%.