IPCA de dezembro fica em 0,36% A inflação medida pelo IPCA no mês de dezembro ficou em 0,36%, contra 0,55% em novembro, divulgou o IBGE nesta quinta-feira . A desaceleração na taxa de um mês para o outro foi provocada principalmente pela redução no ritmo de reajuste nos preços dos Transportes (de 0,66% em novembro para 0,24% em dezembro) e dos Alimentos (de 0,88% para 0,27%). A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado (0,32% a 0,42%) e um pouco acima da média das projeções (0,35%). A gasolina (-0,18%), passagens aéreas (0,90%) e ônibus urbano (0,24%) foram os principais itens responsáveis pela desaceleração do grupo Transportes. Por outro lado, o álcool passou de 2,52%, em novembro, para 4,53%, em dezembro, como resultado do repasse dos reajustes praticados pelos distribuidores. O grupo Alimentação e Bebidas baixou como reflexo das carnes (de 1,78% em novembro para 0,41% em dezembro), frango (1,22% para -1,34%) e produtos in natura, como tomate (de 36,03% para -0,08%) e cebola (de 18,03% para -1,57%). O INPC, que mede a inflação para a camada de renda mais baixa, ficou em 0,40% em dezembro ante 0,54% em novembro.