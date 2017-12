IPCA de janeiro ficou em 0,57% O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, medido pelo IBGE, passou de 0,59% em dezembro para 0,57% em janeiro. A alta dos alimentos, de 0,63%, foi o principal fator para que a inflação do mês passado ficasse próxima à de dezembro. Os produtos não alimentícios subiram 0,55%, o que corresponde a 0,35 ponto porcentual abaixo dos 0,90% de dezembro. Em janeiro de 2000, o IPCA ficou 0,62%. Nos últimos doze meses, até janeiro, a variação acumulada ficou em 5,92%. INPC O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),medido também pelo IBGE, ficou em 0,77% em janeiro, subindo em relação aos 0,55% de dezembro. Em janeiro do ano passado, a taxa tinha sido de 0,61%. Em doze meses, até janeiro, a variação foi de 5,44%. O INPC se refere à variação dos preços de compras das famílias com renda mensal de 1 a 8 salários mínimos e é calculado pelo IBGE, que calcula também o IPCA, que corresponde ao consumo típico de famílias de 1 a 40 salários mínimos.