IPCA de julho fica em 1,61% O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 0,23% em junho para 1,61% em julho. Esse repique da inflação foi causado principalmente pelas altas dos alimentos, combustíveis e tarifas públicas. Os efeitos do inverno rigoroso afetaram a produção agrícola, aliados à entressafra. No caso dos combustíveis, a pressão veio do reajuste nos derivados de petróleo. Houve ainda o reajuste nas tarifas de telefone e energia elétrica. O grupo alimentação e bebidas apresentou alta de 1,78%, o que significa uma contribuição de 0,35 ponto percentual no índice de julho. Já os produtos não alimentícios tiveram uma contribuição de 1,22 ponto percentual nesse mês. O destaque é a gasolina, responsável pela maior contribuição individual no IPCA : 0,37 ponto percentual. O menor índice regional foi verificado na região metropolitana de Belém, 0,83%. A maior taxa registrada foi em Curitiba, alta de 2,31% . O IPCA acumulado dos últimos doze meses ficou em 7,06%. No ano, a taxa chega a 3,28%, resultado inferior ao mesmo período do ano passado, que registrou 5,09%. Em julho de 1999 o IPCA foi de 1,09%. INPC de julho ficou em 1,39% O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) também divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de julho, que ficou 1,09 ponto percentual acima da taxa de junho, e atingiu 1,39%. Os preços dos alimentos aumentaram 2,09%. Os produtos não alimentícios subiram 1,10%. Com o resultado de julho a taxa dos últimos doze meses situou-se em 6,26%, superior aos doze meses anteriores (5,58%). Mas o acumulado do ano ficou em 2,54%, inferior ao resultado de 1999, quando o INPC registrou alta de 4,63% de janeiro a julho. Veja a pesquisa completa do IBGE no site do Instituto.