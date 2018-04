IPCA de julho fica perto do teto das estimativas A inflação medida pelo IPCA atingiu, em julho, o maior índice do ano (1,19%), em resultado quase três vezes superior ao registrado em junho (0,42%). É o índice mais alto medido pelo IBGE desde julho do ano passado (1,33%). O número ficou perto do teto das estimativa do mercado, que variavam de 1,05% a 1,20%. A elevação foi provocada especialmente pela concentração de reajustes de preços administrados, pelo câmbio e pela entressafra que elevou aumento dos preços dos alimentos. As maiores altas ficaram com telefone fixo (10,54%), gás de cozinha (4,42%), energia elétrica (4,26%) e gasolina (2,87%). Nos alimentos os destaques ficaram com feijão carioca (18,54%) e produtos com insumos influenciados pelo dólar como o óleo de soja (9,13%) e o pão francês (5,64%). O IPCA já acumula no ano alta de 4,17% e nos últimos doze meses, até julho, 7,51%. O INPC de julho apresentou variação de 1,15%.