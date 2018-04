IPCA de março fica em 0,60% O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu para 0,60% em março, ante 0,36% em fevereiro, segundo divulgou o IBGE. A inflação medida pelo índice acumulado no ano já atingiu 1,49%, ante percentual de 1,42% no mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, o IPCA registrou alta de 7,75%, também acima do resultado dos 12 meses imediatamente anteriores (7,71%). A gasolina, com aumento de 4,16%, foi o principal responsável pela alta do índice com contribuição de 0,15 ponto percentual. Houve impacto significativo também da energia elétrica (2,24%) e do leite pasteurizado (4,79%). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ficou em 0,62% em março, ante 0,31% em fevereiro, e acumula, no ano, taxa de 2,01% e, em 12 meses, de 9,72%.