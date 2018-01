IPCA de novembro, de 3,02%, é o maior desde julho de 1994 O dólar provocou em novembro a maior alta da inflação medida pelo IPCA desde julho de 1994, mês de lançamento do Plano Real, atingindo 3,02% ante 1,31% registrado em outubro. Em julho de 1994, a inflação atingiu 6,84%. O resultado de novembro ficou acima das estimativas do mercado, que variavam entre 2,50% e 2,92%. O grupo alimentos e os combustíveis contribuíram, sozinhos, com 2,21 pontos percentuais dentro da taxa. A alta dos alimentos no mês, pressionados pelo câmbio, chegou a 5,85%, o dobro dos 2,79% verificados em outubro. Os principais reajustes ocorreram no açúcar refinado (49,6%); açúcar cristal (33,55%); e farinha de trigo (15,17%). A gasolina sofreu um reajuste de 10,53%, exercendo o maior impacto individual (0,43 ponto percentual) no IPCA do mês. O índice já chegou aos dois dígitos no ano e acumula alta, até novembro, de 10,22%. Em 12 meses, o IPCA acumula elevação de 10,93%. O INPC de novembro, que mede a inflação da faixa de menor renda do País, registrou variação de 3,39%, ante 1,57% em outubro. O índice acumula no ano alta de 11,72% e, em 12 meses, de 12,55%.