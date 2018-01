IPCA de outubro fica em 0,33%, maior alta desde março A inflação para o consumidor brasileiro subiu em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo apresentou, no mês passado, alta de 0,33%, ante 0,21% em setembro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo do índice. O resultado ficou dentro das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, entre 0,25% e 0,35%, mas colado à mediana projetada, de 0,32%. O IPCA de outubro é o maior apurado desde março deste ano, quando chegou a 0,43%. A maior pressão de alta para a taxa foi dada pelos produtos alimentícios, que registraram a maior alta desde novembro de 2005, subindo 0,88% no mês passado, sob impacto das carnes (4,51%), produto que contribuiu sozinho com 0,08% ponto porcentual no IPCA do mês. Porém, apesar da pressão exercida em outubro, os alimentos ainda acumulam queda no ano, com variação de -0,21% de janeiro a outubro. "Mesmo com a alta de outubro, os alimentos vem dando grande contribuição para conter a alta da inflação no ano", disse a coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes. Outros destaques de alta foram os salários dos empregados domésticos (1,39%), cigarros (1,31%), cabeleireiro (1,18%) e vestuário (0,64%). Os combustíveis voltaram a registrar queda, com recuo de 3,28% nos preços do álcool e de 0,11% na gasolina. A variação dos produtos alimentícios foi a maior apurada desde novembro do ano passado. No ano, o IPCA acumula alta de 2,33% e em 12 meses de 3,26%. Segundo Eulina, "a pequena alta do IPCA de outubro é totalmente explicada pelos alimentos, em particular pelas carnes". De acordo com ela, não há nenhuma pressão de alta significativa já determinada para a inflação de novembro e os preços dos alimentos no atacado já mostram recuo nos reajustes das carnes. Ela explicou também que a alta apurada no pão francês (0,57%) em outubro não reflete a mudança de venda do alimento nas padarias, por determinação da lei, da comercialização por unidade para o sistema a quilo. Recorde O câmbio será o principal responsável para que a inflação medida pelo IPCA em 2006 feche o ano com a menor taxa anual apurada desde 1998, segundo destacou a coordenadora do IBGE. Ela lembrou que a inflação em 1998 fechou em 1,65%, num ano de política econômica bem diferente da atual, com câmbio fixo e sem metas de inflação. Em 2006, de janeiro a outubro, a inflação acumula alta de 2,33%. A taxa é a menor acumulada no período de janeiro a outubro desde 1998, quando foi de 1,44%. INPC O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para a camada de renda mais baixa da população, registrou, pela primeira vez neste ano, variação mais alta do que o IPCA. O índice ficou em 0,43%, ante 0,16% em setembro, e acumula no ano alta de 1,75% e em 12 meses de 2,71%. A diferença ocorreu porque os produtos alimentícios, que deram a maior pressão de alta para a inflação no mês, têm maior peso no INPC do que no IPCA. No acumulado de janeiro a outubro, porém, o INPC (1,75%) continua abaixo do IPCA (2,33%), repetindo o que ocorreu em 2004 e 2005, em conseqüência da importante contribuição dos alimentos para manutenção da inflação sob controle em 2006. Matéria alterada às 12h54 para acréscimo de informações