IPCA de outubro fica em 0,33%, maior alta desde março A inflação para o consumidor brasileiro subiu em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo apresentou, no mês passado, alta de 0,33%, ante 0,21% em setembro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo do índice. O resultado ficou dentro das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, entre 0,25% e 0,35%, mas colado à mediana projetada, de 0,32%. O IPCA de outubro é o maior apurado desde março deste ano, quando chegou a 0,43%. A maior pressão de alta para a taxa foi dada pelos produtos alimentícios, que subiram 0,88% no mês passado, sob impacto das carnes (4,51%), produto que contribuiu sozinho com 0,08% ponto porcentual no IPCA do mês. Outros destaques de alta foram os salários dos empregados domésticos (1,39%), cigarros (1,31%), cabeleireiro (1,18%) e vestuário (0,64%). Os combustíveis voltaram a registrar queda, com recuo de 3,28% nos preços do álcool e de 0,11% na gasolina. A variação dos produtos alimentícios foi a maior apurada desde novembro do ano passado. No ano, o IPCA acumula alta de 2,33% e em 12 meses de 3,26%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendas entre 1 e 8 salários mínimos, ficou em 0,43%, ante 0,16% em setembro, e acumula no ano alta de 1,75% e em 12 meses de 2,71%.