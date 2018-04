IPCA desacelera e sobe 0,37% em março A inflação do País desacelerou em março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou inflação de 0,37%, ante a alta de 0,44% apurada em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11. O resultado veio dentro do intervalo das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado (0,30% a 0,43%), e abaixo da mediana das estimativas, de 0,39%. O índice acumulou alta de 1,26% no primeiro trimestre. Nos últimos 12 meses, o IPCA variou 2,96%. O IPCA é utilizado pelo governo para balizar a política de metas de inflação. A meta fixada para o ano é de 4,5%, com margem de variação de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. O recuo do índice de fevereiro para março refletiu especialmente a estabilidade do grupo educação, que subiu apenas 0,02% em março, ante variação de 3,48% em fevereiro. Os alimentos, por outro lado, aceleraram os reajustes e subiram 0,98% em março, ante 0,78% em fevereiro, dando contribuição de 0,2 ponto porcentual, ou 54% do IPCA de março. Outras altas importantes registradas no mês foram apuradas em água e esgoto (1,24%), gasolina (0,72%) e artigos de vestuário (0,47%). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para camada de renda mais baixa da população, ficou em 0,44% em março, ante 0,42% em fevereiro, acumulando alta de 1,36% no primeiro trimestre e de 3,30% em 12 meses. Matéria alterada às 10h24 para acréscimo de informações