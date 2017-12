IPCA deve ficar em 1,1% no primeiro trimestre de 2004 O Relatório de Inflação divulgado hoje pelo Banco Central (BC) projeta um IPCA de 1,1% acumulado no primeiro trimestre de 2004. O porcentual, de acordo com o documento, substituirá os 5,1% de igual período de 2003. "Entre o primeiro e o segundo trimestres (de 2004), a inflação deverá cair mais 0,5 ponto porcentual, principalmente por causa de fatores sazonais associados ao início da safra agrícola", diz o texto. A estimativa de inflação para o primeiro trimestre de 2004 foi feita tendo com base a manutenção dos juros em 16,5% ao ano e taxa de câmbio a R$ 2,94. Inflação em 2003 - A última previsão de inflação do ano, divulgada há pouco pelo Banco Central, indica uma elevação da estimativa do IPCA de dezembro de 2003 de 8,9% para 9,1%. De acordo com esse cenário, o ano de 2004 iniciaria com inflação de 5% no primeiro trimestre, 4,4% no segundo e no terceiro trimestre e 4,5% no quarto.