IPCA do ano fica em 12,53%, maior taxa desde 1995 O IPCA de dezembro registrou alta de 2,10%, 0,92 ponto percentual abaixo dos 3,02% verificados em novembro. A redução de um mês para o outro ocorreu devido à desaceleração nos aumentos dos alimentos, combustíveis e gás de cozinha, que exerceram as maiores pressões em novembro. Em dezembro, os maiores impactos sobre a taxa foram dados por remédios (5,86%) e cigarros (10,57%). A desaceleração ocorrida em dezembro não impediu que o IPCA de 2002 fechasse o ano com a maior alta (12,53%) registrada desde 1995, quando o IPCA acumulou 22,41%. Em 2001, o IPCA acumulou alta de 7,67%. O IPCA é o índice que serve como referência para o sistema de metas de inflação. A meta oficial estabelecida para 2002 era de 3,5%. O INPC, que mede a inflação para as classes de renda mais baixas, registrou inflação de 2,7% em dezembro e de 14,74% no ano. O acumulado no Plano Real A inflação medida pelo IPCA acumulou alta de 137,93% desde o início do Plano Real, em julho de 1994, até dezembro do ano passado. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, alguns grupos de produtos registraram no período reajustes bem acima do IPCA, como telefone fixo (433,37%) e aluguel (385,54%). Houve aumentos bem acima da inflação do Real também no gás de botijão (540,95%), na energia elétrica (255,91%) e na gasolina (259,68%). Muito acima da meta A variação do IPCA em 2002 superou todas as metas definidas pelo governo. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2002 era de 3,5%, com margem de flutuação de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo. A inflação apurada pelo IBGE foi mais do que o dobro do teto da meta, que era de 5,5%. Nem mesmo o porcentual mais generoso de inflação estabelecido pelo governo no último acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional (FMI) foi cumprido. Quando o acordo foi estabelecido, em setembro de 2002, a meta central para a inflação era de 6,5% no documento, podendo chegar até a 9%. Em dezembro, entretanto, a equipe do então ministro da Fazenda Pedro Malan conseguiu ampliar em dois pontos porcentuais os pontos centrais das bandas de consulta do programa para a inflação. Com isso, o teto da meta estabelecida no acordo para a inflação de 2002 ficou em 11%. Ainda assim, o governo acabou descumprindo essa meta. Na prática, esse descumprimento não trará nenhum tipo de restrição ao governo brasileiro, já que a meta de inflação estabelecida no acordo não é um critério de desempenho. Caberá agora ao presidente do Banco Central enviar apenas uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando os motivos que levaram ao descumprimento da meta de inflação estabelecida.