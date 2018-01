IPCA fica em 0,31% em novembro A inflação no País registrou ligeira desaceleração em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do País, ficou em 0,31% em novembro, ante 0,33% em outubro, segundo divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo de produtos alimentícios, com alta de 1,05% em novembro, contribuiu com 0,21 ponto porcentual para o IPCA do mês (0,31%), ou cerca de 70% da inflação no mês. Segundo a coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, os alimentos intensificaram a pressão na inflação em novembro por causa da entressafra de alguns produtos. Além disso, mesmo com o aumento de 3% na safra agrícola deste ano ante o ano passado, alguns produtos importantes na despesa das famílias tiveram a produção reduzida no período, como arroz (-13%), feijão da 3ª safra (-12%) e trigo (-45%). No entanto, ela destacou que vários itens alimentícios já começaram a desacelerar a alta em novembro em relação a outubro, tendência que deverá prosseguir em dezembro. No ano até novembro, o IPCA acumula alta de 2,65% e, em 12 meses, de 3,02%. O índice está bem abaixo da meta central fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para a inflação em 2006, de 4,5%. Segundo a coordenadora do IBGE, não há dúvida de que o resultado do IPCA nesta ano será o menor divulgado pelo instituto desde 1998, quando acumulou alta de 1,65%. Eulina observou que, com os dados apurados até novembro, é possível adiantar que a inflação em 2006 foi bastante influenciada pelo dólar. "A economia brasileira é permeada pelo dólar em seus custos e o câmbio neste ano facilitou a importação de produtos, com impacto na inflação". Outro fator importante para conter a inflação em 2006, segundo Eulina, foi o crescimento da safra agrícola em 3% ante a safra do ano passado, que fez com que os alimentos contribuíssem para manter o IPCA reduzido na maior parte do ano. Dezembro De acordo com Eulina, haverá fortes pressões de alta no IPCA de dezembro. As influências de alta estarão concentradas no grupo de tarifas de ônibus urbano, que tem peso de 3,64% no índice. Em dezembro, esse grupo será pressionado pelo reajuste de ônibus de 15% em São Paulo a partir de 30 de novembro e de 5,26% no Rio de Janeiro a partir de 4 de dezembro. Além disso, o grupo de transportes sofrerá impacto ainda do reajuste de táxi em São Paulo (9,37% a partir de 9 de dezembro) e do trem e metrô também em São Paulo (ambos 9,52% a partir de 30 de novembro). Mas, apesar das pressões de alta, a tendência é que o reajuste dos alimentos perca ritmo a partir de dezembro, segundo avalia Eulina. Ela argumenta que alguns produtos alimentícios com forte peso no IPCA, como frango e carnes, já começaram a desacelerar os reajustes em novembro. Baixa renda O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para a camada de renda mais baixa da população, registrou variação de 0,42% em novembro ante 0,43% em outubro, e acumula no ano alta de 2,18% e, em 12 meses, de 2,59%. Matéria alterada às 12h07 para acréscimo de informações