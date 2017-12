IPCA fica em 0,34% em novembro, no teto das previsões O IPCA de novembro ficou em 0,34%, ante 0,29% de outubro. O IPCA, o índice do IBGE que é usado nas metas oficiais de inflação, ficou no teto das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que eram entre 0,20% e 0,35%. Com esse resultado, o IPCA acumula alta de 8,74% no ano e de 11,02% em 12 meses. O número fica acima da meta de inflação de 8,5% definida pelo governo O IPCA registrou o impacto dos reajustes das tarifas de ônibus urbanos no Rio (variação de 1,08%, em consequência do reajuste de 7,14%) e dos jogos lotéricos, que tiveram aumento médio de 34,64%. Ambos os itens deram as maiores contribuições individuais para a inflação do mês, cada um com 0,05 ponto porcentual. Por outro lado, houve desaceleração nos reajustes dos Alimentos (a variação do grupo passou 0,46% em outubro para 0,25% em novembro) e queda em preços de produtos importantes, como álcool combustível (-3,38%), gasolina (-0,14%) e gás de cozinha (-1,07%). INPC O INPC, que mede a inflação para a camada de renda mais baixa (de um a oito salários mínimos), registrou inflação de 0,37% em novembro, ante 0,39% em outubro. Clique aqui para ler sobre a inflação medida pela FGV no Rio de Janeiro. Texto