IPCA não deve ser tão pressionado em dezembro, segundo IBGE O IPCA de dezembro deverá sofrer impactos residuais dos reajustes de combustíveis e ainda dos reajustes já definidos para o cigarro (8,17%) e remédios (8,63%) a partir do início deste mês. "Esta mesma pressão (de novembro) não é esperada em dezembro" disse a gerente do Departamento de Índice de Preços do IBGE Eulina Nunes dos Santos. O IPCA de novembro ficou em 3,02%, o maior desde julho de 1994. Segundo ela, as pressões serão menos acentuadas porque não haverá a conjunção do forte impacto dos combustíveis com a aceleração da alta dos alimentos. Eulina diss e que não é possível prever como será o comportamento dos preços dos produtos alimentícios em dezembro. Efeitos indiretos do dólar Eulina destacou que os efeitos indiretos do dólar sobre os preços foram ampliados no IPCA de novembro e exemplo disso é que alguns itens do grupo de serviços começaram a registrar reajustes. Eulina citou o serviço de manicure e pedicure (alta de 1,7% em novembro), costureiras (1,24%) e até mesmo consertos de refrigerador (3,34%). Segundo Eulina, esta contaminação está ocorrendo pelo fato de que vários segmentos estão sofrendo impactos de aumentos de custos vinculados à insumos sob pressão do dólar. Alimentos subiram 14,97% no ano A pressão do dólar sobre os alimentos fez com que este grupo de produtos registrasse aumento acumulado de 14,97% de janeiro a novembro deste ano, o recorde para uma inflação acumulada deste grupo no Plano Real desde 1995. A maior alta acumulada anterior foi registrada no ano passado (9,93%). Os alimentos já acumulam reajuste de 98,09% desde julho de 1994, início do Plano Real, até novembro. O IPCA neste período acumulou uma variação de 133,04%. Especificamente sobre o reajuste dos alimentos neste ano, Eulina Nunes dos Santos disse que no primeiro semestre os alimentos registraram uma variação acumulada de apenas 0,61%. A desvalorização do Real a partir de maio e o problema na safra de alguns produtos como o milho fez com que apenas no segundo semestre até novembro os alimentos registrassem alta acumulada de 14,27%. A contribuição deste grupo para a inflação do ano (IPCA acumulado de janeiro a novembro de 10,22%) foi de 3,36 pontos percentuais.