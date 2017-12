IPCA registra alta de 0,78% na 1ª prévia do mês O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou a primeira prévia de julho, entre os dias 15 de junho e 14 de julho, em alta de 0,78%. A variação mais alta foi registrada em Goiânia (1,39%) e a mais baixa em Brasília (0,33%). Tarifas telefônicas e leite pressionaram prévia do IPCA Telefone fixo e leite pasteurizado puxaram a prévia do IPCA de julho, o IPCA 15. Juntos, os dois itens contribuíram com 0,43 ponto percentual dos 0,78% do resultado do IPCA 15, informou a gerente do setor de índices de preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eulina Nunes dos Santos. O telefone fixo subiu em média 9,17% e o leite pasteurizado 13,17%. Veja o demais itens que contribuíram na alta do índice Além desses, os itens que mais aumentaram de preço foram a energia elétrica (1,80%), os produtos farmacêuticos (1,37%), os artigos de vestuário (1,09%) e as carnes (1,5%). As maiores quedas foram registradas nos alimentos. A batata inglesa caiu 12,37%, o tomate 18,34% e a cenoura 10,14%. "A geada não afetou os preços até 14 de julho", disse Eulina. O IPCA de junho, com preços coletados do início ao fim daquele mês, ficou em 0,23%, bem menos que os 0,78% de variação do IPCA 15, que é referente aos preços coletados entre 15 de junho e 14 de julho.