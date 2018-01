IPCA será calculado nos 27 estados O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é usado para as metas de inflação do governo federal, passará a ser feito com base em preços dos 27 estados do País a partir de 2003. Hoje ele é calculado atualmente em nove regiões metropolitanas mais Goiânia e Distrito Federal. O índice continuará a ser apurado nessas áreas onde já é calculado. "Vamos ter o IPCA nacional, o de cada estado e o de cada região metropolitana onde já é feita a coleta de preços hoje", informou o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sérgio Besserman. Hoje o IPCA e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também do IBGE, são calculados com base nos preços das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba e Porto Alegre, além de Goiânia e Distrito Federal. Besserman informou que as 11 áreas onde os preços são coletados representavam 43% da população brasileira em 1980, quando o IPCA começou a ser calculado. Em 1996, passaram a ter 39,66% da população nacional e em 1999, 37,43% do total, mantendo tendência de queda. Ampliação do IPCA será precedida pela Pesquisa de Orçamento Familiar A ampliação geográfica do IPCA e do INPC será precedida pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) com coleta de preços entre agosto de 2001 e agosto de 2002, que observará hábitos de consumo das famílias por um ano. A partir disso, será estabelecido um padrão médio que servirá para decidir os produtos que terão ou continuarão a ser pesquisados para os índices de preço do IBGE e seus pesos relativos na inflação. O IPCA hoje é feito com base na POF de 1996 com hábitos de consumo de famílias que ganham entre um e 40 salários mínimos e o INPC é calculado para famílias com renda entre um e oito salários mínimos. Preço de automóveis será incluído no IPCA de outubro A partir de outubro deste ano, o IPCA vai considerar os preços dos automóveis nas concessionárias e não mais nas montadoras, informou Besserman. A decisão, assim como a de ampliar o IPCA e o INPC, foi tomada pelo Conselho Consultivo do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE. O objetivo é refletir melhor o preço ao consumidor final e vale também para o INPC. Veja no link abaixo qual o índice do IPCA-15 divulgado hoje pelo IBGE.