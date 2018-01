IPCA sobe 0,20% em julho O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou inflação de 0,20% em julho ante -0,15% de junho, segundo divulgou o IBGE. Os maiores impactos para a inflação do mês foram dados pelas tarifas de telefone fixo (9,03%) e de energia elétrica (2,06%). Os dois grupos juntos tiveram impacto de 0,36 ponto percentual na inflação de julho. Os preços da gasolina (-2,74%),do álcool (-10,28%) e dos alimentos (-0,67%) representaram as maiores contribuições negativas para o IPCA do mês. O IPCA acumula no ano alta de 6,85%, e em doze meses, de 15,43%. O INPC registrou variação de 0,04% em julho ante 0,06% em junho.