IPC/Fipe registra inflação zero na 3ªprévia A expectativa se confirmou e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou inflação zero no município de São Paulo na terceira quadrissemana de maio. No período anterior, o IPC havia registrado deflação de 0,06%. Entre os itens que mais subiram no período, a maior alta foi do Vestuário, que subiu 1,04%. O segundo lugar ficou com o item Saúde, que aumentou 0,52%. Já o grupo Alimentação, que caiu 0,57%, registrou queda pela sexta quadrissemana consecutiva. O Transporte , que havia fechado em baixa no último período, teve aumento de 0,10% na terceira prévia do mês. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compões o IPC: Item Variação Habitação -0,04% Alimentação -0,57% Transportes +0,10% Despesas Pessoais +0,23% Saúde +0,52% Vestuário +1,04% Educação +0,18% Índice Geral 0%