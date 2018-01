IPCV registrou alta de 0,52% no Rio de Janeiro O Índice de Preços do Comércio Varejista (IPCV) do Rio, apurado pelo Instituto Fecomércio-RJ, registrou alta de 0,52% no período de 13 de fevereiro a 14 de março, que compreende a segunda quadrissemana de março. Na primeira quadrissemana de março, o IPCV tinha sido de 0,18%. O diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha, explica que a alta dos produtos farmacêuticos contribuiu muito para a aceleração do índice. "Os preços de março ainda estão refletindo o reajuste autorizado pelo governo no fim de janeiro, repassado pelos laboratórios a partir da metade de fevereiro e que as farmácias incorporaram gradativamente", conclui.