Ipea admite elevar perspectiva de crescimento do PIB O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) já admite rever para cima a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), hoje de 2,8%, conforme estimativa da instituição. A possibilidade foi confirmada agora pelo integrante do Grupo de Acompanhamento Conjuntural (GAC), Fabio Giambiagi. Números da atividade, como a produção industrial, estão vindo acima do esperado inicialmente, o que pode empurrar um pouco para cima a expectativa de crescimento do PIB para o ano. Os economistas do GAC ainda trabalham na atualização das previsões, que será divulgada no próximo dia 6 de setembro. Em junho, o Ipea rebaixou de 3,5% para 2,8% a expectativa de crescimento econômico. Os dados são revistos trimestralmente. Na prática, o Instituto acredita que o dado do crescimento do segundo trimestre deverá sair acima dos 0,7% anteriormente previstos, na comparação dessazonalizada com o trimestre imediatamente anterior. No mercado, já há previsões acima de 1% para o trimestre. Giambiagi não informou o novo número para o ano.