Ipea aponta dificuldade no cumprimento da meta de inflação O Ipea destaca, em nota de conjuntura divulgada hoje, a dificuldade do cumprimento da meta de inflação (IPCA) de 5,1% determinada pelo Banco Central para este ano. Segundo a nota, em fevereiro as medidas de núcleos de inflação do IPCA - preços sem efeitos temporais - "também mantiveram-se (assim com a taxa) bem próximas às do mês anterior e, portanto, ainda muito elevadas frente à meta estipulada para 2005". A nota lembra que a inflação de fevereiro medida pelo IPCA ficou em 0,59%, praticamente igual à registrada no mês janeiro (0,58%), resultado que já era esperado dado a sazonalidade dos reajustes de mensalidades e material escolar. Mas conclui que "a manutenção dos núcleos entre 0,65% e 0,70% ao mês indica a dificuldade da política monetária de trazer a inflação para uma trajetória consistente com a meta de 5,1%, pois com uma inflação acumulada no ano de 1,2%, é necessário que as taxas mensais do IPCA se reduzam para algo em torno de 0,39% ao longo dos próximos meses".