Ipea aumenta projeção para superávit comercial O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, reviu sua previsão de saldo comercial para o ano de US$ 19,3 bilhões para entre US$ 21 bilhões e US$ 22 bilhões. A mudança foi provocada pelo resultado do saldo comercial até a quarta semana de setembro, de US$ 2,4 bilhões, divulgado hoje, acumulando US$ 17,5 bilhões no ano e, em 12 meses, US$ 22,8 bilhões. "Com esse resultado, é bem provável que todas as projeções feitas até o momento acabem por se revelar pessimistas e, no final do ano, o saldo termine entre US$ 21 bilhões e US$ 22 bilhões", diz nota de conjuntura divulgada há pouco pelo Ipea. O saldo comercial de US$ 19,3 bilhões este ano era a previsão do Instituto no Boletim de Conjuntura do mês passado. Sobre o saldo em conta-corrente, onde o desempenho da balança comercial está incluído, o Ipea comenta que suas projeções indicam déficit de US$ 1,6 bilhão em 2003 e de US$ 4 bilhões em 2004, "mas é possível que o resultado final desse ano seja ainda menor, não podendo ser descartado até mesmo um pequeno superávit". O Ipea destaca ainda que o ingresso de capitais foi negativo pelo segundo mês consecutivo, em US$ 0,7 bilhão.