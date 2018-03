Ipea: cobertura previdenciária sobe para 59,6% da PEA A cobertura previdenciária da população economicamente ativa (PEA) aumentou de 54,8% em 2001 para 59,6% em 2008, de acordo com análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) até o ano passado. Ou seja, pouco mais de 40% da PEA continuava sem cobertura da Previdência no ano passado. O estudo considera cobertos tanto os que recebem benefícios quanto os que contribuem.