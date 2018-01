Ipea defende aperto na política monetária O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) pede "um aperto na política monetária" em nota de conjuntura divulgada esta tarde em seu site (www.ipea.gov.br). "É fundamental reverter expectativas inflacionárias através de um aperto na política monetária para impedir que movimentos defensivos se cristalizem numa taxa mais elevada", diz a nota elaborada pelo Grupo de Acompanhamento de Conjuntura (GAC) do Instituto. A análise do Ipea é de que, aparentemente, as expectativas de aceleração da inflação vêm fazendo com que os formadores de preços promovam aumentos em seus produtos. "Isso aparece mais claramente no IPA (Índice de Preços por Atacado, da Fundação Getúlio Vargas), que tem crescido não apenas pelo efeito do aumento de preços agrícolas - cuja taxa de variação em novembro foi de 8,4%, semelhante à de outubro, mas também por uma aceleração dos preços industriais, cuja taxa de variação passou de 3% em setembro para 5% em outubro e 7% agora em novembro", diz a nota. Em dezembro, a maior pressão deve vir dos produtos industriais devido a reajustes ao longo das cadeias produtivas e "pode-se esperar alguma acomodação dos preços dos produtos agrícolas diante da relativa estabilidade da taxa de câmbio" , de acordo com o Ipea. Nos preços aos consumidor, o Ipea também espera "alguma acomodação nos preços dos alimentos, embora uma demanda sustentada possa favorecer repasses aos preços dos demais bens de consumo".