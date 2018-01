Ipea defende o fim do paternalismo com o setor aéreo O governo federal deve deixar de ser paternalista com o setor aéreo e buscar uma solução mais estrutural para a aviação brasileira. O alerta é do economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Bolívar Pêgo Filho, que fez estudo recente sobre o transporte aéreo brasileiro. Na sua avaliação, os sinais emitidos pela equipe de transição apontam que o futuro governo deverá atacar o problema do ponto de vista estrutural, evitando soluções paliativas. Pêgo Filho analisou as medidas definidas pelo atual governo na Medida Provisória 67, de setembro deste ano, propondo ajuda ao setor, que previam perdão das dívidas do PIS e Cofins entre 1988 e 1999, extinção do pagamento de Imposto e Renda na fonte e ampliação dos casos de isenção para a importação de peças e reposição de aeronaves. O conjunto cria somente um "pequeno alívio", mas não resolve os problemas setoriais, diz o economista. "O governo federal continua sendo bastante paternalista com o setor, ao passo que este, devido a sua importância econômica e estratégica, precisa de medidas de curto, médio e longo prazos que alterem a indústria de transporte aéreo", diz o texto do economista. Para ele, transferir recursos públicos ou deixar de arrecadar é uma "ajuda entre aspas", já que os problemas estruturais surgem de novo em curto prazo e voltam ainda maiores. Dever de casa No estudo, ele diz que a reformulação setorial deve partir das próprias companhias aéreas, numa espécie de "dever de casa" na busca de um ajuste entre receitas e despesas. Alcançado o equilíbrio e com um projeto claro de metas e compromissos curto e médio prazos, o BNDES poderia entrar como agente financiador setorial. "Mas não como um pai grande, com o risco de os problemas voltarem e o banco não receber seus créditos", afirma. Em paralelo, deveriam ocorrer outros fatores fundamentais para o setor conquistar "capacidade competitiva", como o crescimento econômico e o fortalecimento do mercado interno, flexibilização da legislação, redução da carga tributária e aumento do porte das empresas. Pêgo Filho analisa que, para o tamanho do mercado atual, existe um número elevado de empresas. Mas ele não defende uma espécie de orquestração governamental para um projeto de fusões acionárias. Caberia às próprias empresas a execução de acordos operacionais ou associações para adaptação à demanda. Os estudos do economista dizem que o transporte aéreo brasileiro é viável e ainda pode vir a crescer muito. "O Brasil tem condição de avançar num modelo semelhante ao americano, que é compatível ao nosso perfil", afirmou. Com base numa projeção do fabricante de aviões Boeing, Pêgo Filho registra que a China, a América do Sul e o mercado da Ásia deverão ser os de maior crescimento nos próximos cinco anos.