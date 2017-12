IPEA detecta fase de crescimento dos empregos formais É possível que o Brasil esteja entrando em uma segunda fase de recuperação do mercado de trabalho, em que comecem a crescer os empregos formais, de acordo com o especialista em trabalho e renda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Lauro Ramos. Ele observou que a mais recente pesquisa mensal de emprego, do IBGE, referente a outubro, mostrou depois de muito tempo o aumento do emprego formal. Segundo Ramos, isso pode ser apenas "um ruído estatístico", mas se não for, há perspectivas de em 2004, com a continuação deste crescimento, vir também um aumento de renda para os trabalhadores. Ele lembrou que a renda está caindo desde 1998. "Está bastante corroída". Como a base de comparação, então, será baixa, Ramos acredita que a renda pode crescer de 3% a 4% no ano que vem. Para retomar os níveis de 1997, porém, a renda precisaria crescer mais alguns anos ainda de forma sustentada, junto com os níveis de emprego.