Ipea eleva previsão de inflação para 2005 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) fará uma revisão da previsão de IPCA para o ano, que estava em 5,4%, para acima de 6%, no próximo boletim trimestral de conjuntura. O Ipea previa que inflação estaria cedendo no início do segundo trimestre. O núcleo da inflação - que reduz o efeito das oscilações bruscas e mostra melhor a tendência recente dos preços - calculado pelo Ipea pulou de 0,57% em março para 0,76% em abril. "Os núcleos continuam muitos altos", afirmou a economista do Ipea, Maria Andréia Parente. Pesquisa do Banco Central (BC) desta semana mostra que a previsão média das instituições de mercado para inflação em 2005 já está em 6,3%. O departamento de macroeconomia do Unibanco projeta IPCA no ano em 6,4%. A média dos núcleos calculados pelo departamento também subiu entre os dois meses, de 0,41% para 0,72%.