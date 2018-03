Ipea espera crescimento de 1% para indústria em dezembro O Ipea divulgou hoje suas projeções para a produção industrial de dezembro. Segundo nota de conjuntura da instituição, o crescimento estimado pelo Indicador IPEA, a partir de indicadores setoriais e do consumo de energia elétrica (ONS), é de aumento de 1% em relação a novembro, já extraída a sazonalidade (efeitos temporais). Se confirmado, o crescimento inverterá a queda de 0,4% registrada em novembro ante outubro, segundo o IBGE. Como argumento para a previsão de expansão, os economistas do Ipea ressaltam que, em dezembro, todos os indicadores apresentaram crescimentos na margem, com destaque para a expedição de papel ondulado, com alta de 5,4% neste tipo de comparação e 14,6% em relação dezembro de 2003. A variação estimada em relação a dezembro do ano passado é de 9,5%, o que levaria a indústria a fechar 2004 com variação de 8,4%. O Ipea sublinhou que "diversos indicadores para indústria e comércio relativos a novembro corroboram a idéia de que o crescimento continua, mas a um ritmo menor. Os primeiros indicadores para dezembro mostram quadro positivo e confirmam que não houve inversão de tendência nos meses anteriores, mas continuidade do crescimento".