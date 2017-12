Ipea estima que crescimento do PIB será de 4,6% em 2004 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reviu para 4,6% sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2004. A estimativa anterior, divulgada em junho pelo instituto - vinculado ao Ministério do Planejamento - era de que a economia fechasse o ano com crescimento de 3,5%. O presidente do Ipea, Glauco Arbix, antecipou hoje os números, que serão anunciados formalmente na próxima quarta-feira, durante o 3º Encontro Anual de Conselheiros da Previ, que está sendo realizado na Costa Sauípe, na Bahia. O forte crescimento da economia no primeiro semestre, de acordo com as estatísticas divulgadas na terça-feira pelo IBGE justificou a revisão. "Todos os setores cresceram de uma forma muito forte", afirmou Arbix. Apesar do bom desempenho da economia, ele admite que a expansão traz risco inflacionário para o País, especialmente agora, com o preço do petróleo na casa dos US$ 40 o barril. "Não é à toa que o BC (Banco Central) começa a ficar nervoso. Todos os setores tiveram crescimento revisto para cima pelo Ipea, em relação à expectativa passada. Segundo Arbix, o PIB agropecuário deve crescer 6,7% este ano, uma leve melhora ante projeção anterior de 6,1%. A revisão para o PIB industrial foi bem mais agressiva: de 3,6% para 5,9%. O setor de serviços teve a projeção ampliada de 2,9% para 3,2%. Lembrando que a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) apontou a possibilidade de alta do juros se a inflação der sinais de sair da meta, o presidente do Ipea disse que o instituto decidiu manter a previsão para o IPCA do ano em 7,2%. "O BC é hoje um banco à beira de um ataque de nervos", brincou Arbix, ao comentar que o governo pode ter trabalho para calibrar sua política monetária.