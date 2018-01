Ipea poderá elevar previsão de crescimento do PIB para este ano O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, informou hoje que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) deve revisar para cima a sua previsão para o PIB deste ano. Isso porque, de acordo com o presidente do Ipea, Glauco Arbix, os dados da indústria estão acima da expectativa. A previsão do Ipea para o crescimento do PIB em 2005 está em 2,8%, menor que a previsão oficial do governo, de 3,4%. Arbix disse ainda que o Grupo de Acompanhamento de Conjuntura do Ipea se reúne no dia 9 de setembro para analisar a possibilidade de elevação da previsão. "Não há nenhum resultado por enquanto", disse. Ele fez o comentário após a afirmação do ministro Paulo Bernardo de que o Ipea revisaria para cima a sua previsão do PIB. Paulo Bernardo, porém, preferiu desconversar a sua declaração em uma rápida entrevista. "Essa referência foi de brincadeira. Não sei se estão fazendo uma revisão", afirmou. Ele acrescentou que a divulgação do PIB trimestral pelo IBGE, amanhã, pode servir de base para as instituições fazerem uma revisão.