Ipea prevê crescimento menor este ano e em 2006 A economia do Brasil vai crescer menos este ano e em 2006, segundo as nova projeções do Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério do Planejamento. Segundo o Boletim de Conjuntura divulgado nesta terça-feira, a forte queda de 1,2% do PIB no terceiro trimestre "levou à revisão do crescimento do PIB previsto para o ano de 2005, que passou de 3,5% para 2,3% neste. O de 2006 também foi revisto de 4,0% para 3,4%". De acordo com o estudo, a desaceleração do ritmo de crescimento já era percebida "em outros indicadores de nível de atividade, como os de produção, vendas e pessoal ocupado da indústria, além do sentimento de empresários e consumidores". Os técnicos do instituto dizem que "ainda é possível esperar um impulso no quarto trimestre, embora talvez não a tempo de reaproximar o crescimento do ano das expectativas formadas após o segundo trimestre", que apontavam um crescimento acima de 3,5% para este ano. O boletim do Ipea culpa os juros pela retração da atividade econômica. "Os juros vão continuar em queda, embora com queda dos juros vai cumprir seu papel com a devida defasagem, que pode ser parte da explicação para a perda de dinamismo no terceiro trimestre", diz. Para o Ipea, um afrouxamento na política fiscal poderá impedir uma queda maior nos juros. "A política fiscal, que talvez tenha um viés mais expansionista nos últimos meses do ano e também ao longo de 2006 - entretanto, o aumento de gastos, mesmo que venha a ser expansionista no curto prazo, tenderia a prolongar as taxas de juros elevadas, prejudicando o investimento e o crescimento sustentado", diz o boletim. PROJEÇÕES DO IPEA Indicadores Previsões anteriores para 2005 Novas previsões para 2005 Estimativas para 2006 PIB 3,5% 2,3% 3,4% Consumo privado 3,4% 2,8% 4,6% Consumo do governo 1,8% 1,6% 1,8% Investimentos 5,3% 0,9% 7,0% Exportações de bens e serviços 11% 11,9% 4,1% Importações de bens e serviços 13,3% 11% 16,5% Indústria em geral 5,1% 3,1% 4,1% Inflação (IPCA) 5,3% 5,7% 4,8% Saldo balança comercial US$ 39,1 bilhões US$ 44,4 bilhões US$ 35,8 bilhões Câmbio no último trimestre R$ 2,53 R$ 2,24 R$ 2,53 Selic no último trimestre 18,5% 18,7% 14,7%