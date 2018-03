Ipea prevê inflação de 12,6% em 2003 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério do Planejamento, aumentou a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, para 12,6% este ano. A informação consta do último boletim trimestral de conjuntura do Ipea. Na edição anterior do relatório, divulgada em dezembro, a previsão para o IPCA em 2003 era de 9%. Segundo o documento, o saldo da balança comercial também teve sua projeção ampliada de US$ 15 bilhões para US$ 16,2 bilhões. O déficit em conta corrente esperado foi reduzido de US$ 6,8 bilhões para US$ 4,9 bilhões. Apesar de o Ministério do Planejamento projetar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano em 2,8%, o Ipea manteve sua projeção anterior, de 1,8% em 2003. A taxa de câmbio nominal, segundo o instituto, ficará em R$ 3,54 na média do ano e em R$ 3,50 em dezembro. Segundo o Ipea, a taxa Selic ficará, na média do ano, em 25,2% e em 23,5% no último trimestre do ano.