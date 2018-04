Ipea prevê que governo terá de fazer novos cortes O Ipea divulgou nota de análise de conjuntura na qual afirma que, apesar dos bons resultados primários do setor público no início do ano (R$ 8,5 bilhões, "apenas" R$ 300 milhões abaixo do alcançado em igual período de 2001), "talvez seja necessário realizar ajustes adicionais aos já promovidos pelo governo federal quando da programação financeira feita em fevereiro último". Segundo o Ipea, essa revisão se deve à provável queda da arrecadação, com o fim do ingresso das receitas extraordinárias; à perda de arrecadação com o atraso na aprovação da CPMF e à dificuldade de as estatais alcançarem a meta prevista, de R$ 7,5 bilhões. Ainda de acordo com a nota de conjuntura, simulações em relação à trajetória da dívida pública mostram que, mesmo no cenário mais favorável, deve ocorrer um aumento da dívida em relação ao nível registrado em fevereiro, como decorrência das hipóteses de depreciação cambial de 12,5% e de reconhecimento de passivos, líquidos da receita de privatização, de R$ 10,8 bilhões. "Contudo, pressupondo-se estabilidade cambial, a relação da dívida líquida do setor público sobre o PIB alcançaria cerca de 54,3%, mantendo-se praticamente constante relativamente ao nível atual", conclui a nota.