Ipea prevê queda de 1% na produção industrial em setembro A produção industrial do País de setembro deve sofrer queda de 1% ante agosto, na série com ajustes sazonais (efeitos temporais), segundo informou hoje o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com as projeções do Instituto, na comparação com setembro do ano passado, a produção industrial terá crescido 5,6% em setembro de 2004; e no acumulado do ano, a produção terá elevação de 8,4% em 2004, segundo estimativas do Ipea. O órgão observou, no entanto, que em nota conjuntural anterior tinha previsto queda de 1,1% na produção industrial de agosto ante julho, mas o dado divulgado na segunda-feira passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - veja matéria no link abaixo - mostrou crescimento de 1,1% na produção do período. "Verificou-se, posteriormente, que se o indicador tivesse sido calculado sem a expedição de papelão ondulado, levando em conta apenas o aço e os veículos, o erro (na projeção) teria sido menor", disse.