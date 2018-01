IPEA reduz projeção de PIB e espera inflação menor em 2004 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mudou a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) para 2004 de 3,6% para 3,4%. A informação foi divulgada hoje no boletim de conjuntura do Instituto referente a março deste ano. No documento, o IPEA também refez suas projeções para balança comercial, que deve fechar o ano com superávit de US$ 23,1 bilhões, acima da estimativa anterior, de US$ 19,5 bilhões. O IPEA também refez suas projeções para saldo em conta corrente. Este ano, o saldo deve encerrar negativo em US$ 1,4 bilhão ante os US$ 3,9 bilhões negativos da estimativa anterior. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o IPEA também refez sua projeção para a média do IPCA no quarto trimestre de 2004. O instituto prevê que o indicador fique em 5,7% no período, ante os 6,1% da projeção anterior.