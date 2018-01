Ipea reduz projeção do PIB em 2006 de 3,3% para 2,8% O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, reduziu sua projeção para o Produto Interno Bruto este ano de 3,3% para 2,8%. A redução vem após a divulgação, na semana passada, do crescimento no terceiro trimestre, que ficou em 0,5%. A projeção para a agropecuária subiu de 2,3% para 3%. Já a da indústria foi reduzida de 4,2% para 3,2% e a de serviços de 2,4% para 2,3%. Os dados constam do Boletim de Conjuntura do Ipea, com projeções e estimativas para os principais indicadores macroeconômicos, divulgado nesta terça-feira. Para 2007, a previsão do instituto para o PIB é de 3,6%. O crescimento seria resultado de um aumento de 4,4% na agropecuária, de 4,7% na indústria e de 2,7% no setor de serviços. Câmbio O órgão do Ministério do Planejamento reduziu de R$ 2,19 para R$ 2,17 a projeção de dólar médio neste último trimestre do ano. Com isso, o câmbio médio em 2006 ficará, segundo o Ipea, em R$ 2,18. Para 2007, a projeção para o câmbio médio no ano é de R$ 2,25, sendo que a média para o quarto trimestre do ano que vem é estimada em R$ 2,30. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado pelo governo como referência para a meta de inflação, teve sua projeção para este ano reduzida de 3,2% para 3,1%. Para o ano que vem, a inflação esperada é de 4,3%. A média da taxa básica de Juros (Selic) para o quarto trimestre de 2006 foi revista de 14% para 13,6%. A Selic média em todo o ano de 2006 foi revisada de 15,4% para 15,3% e o nível de juros reais pela Selic passou da média anual de 11,8% para 11,9%. Para 2007, o Ipea prevê uma Selic média de 12,4%, com média no último trimestre do ano de 12%. Os juros pela Selic real média no ano que vem estão projetados em 7,8%. Superávit comercial O Ipea aumentou ainda a projeção de superávit comercial deste ano de US$ 43,6 bilhões para US$ 44,3 bilhões. O saldo será resultado de exportações de US$ 137,1 bilhões menos importações de US$ 92,8 bilhões, segundo o Ipea. O instituto estima para este ano um déficit de US$ 35,3 bilhões em serviços e rendas e transferências unilaterais positivas para o Brasil em US$ 4 bilhões. Com isso, a estimativa para o superávit em conta corrente para este ano foi elevada para US$ 13 bilhões. No boletim de setembro, o Ipea estimava um saldo em conta corrente de US$ 10,6 bilhões. Para 2007, o Ipea está esperando um superávit em conta corrente de apenas US$ 4,1 bilhões. O saldo da balança comercial seria reduzido no ano que vem para US$ 37,2 bilhões. O mesmo número é projetado como déficit na conta de serviços e rendas. As transferências unilaterais ficariam com superávit de US$ 4,1 bilhões. De acordo com o Ipea, as exportações em 2007 devem atingir US$ 149,2 bilhões e as importações, US$ 112 bilhões. Matéria alterada às 15h30 para acréscimo de informações