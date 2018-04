Ipea refaz cálculos e prevê 5% de inflação em 2002 A inflação deve chegar a 5% este ano, segundo previsão que está sendo elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento. A revisão dos indicadores macroeconômicos para 2002 deve ser divulgada nos próximos dias. Em fevereiro, a projeção do Ipea para o IPCA apontava uma taxa anual de 4,7%. Para o coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural (GAC) do Ipea, Paulo Levy, o novo cálculo não representa um resultado ruim diante do atual cenário da economia mundial. A inflação no primeiro trimestre do ano ficou bastante pressionada e acumula uma taxa anualizada (cálculo que projeta para os próximos 12 meses o índice atual) em torno de 8%, índice que vem se mantendo desde novembro do ano passado. Entre fevereiro e março houve uma pequena queda - de 8,1% para 7,9% - na taxa anualizada. "A expectativa é que a pressão verificada agora se reduza ao longo do tempo", diz Levy. A diferença entre a projeção para o acumulado anual e a taxa anualizada é que, no primeiro caso, são feitos cálculos econométricos levando em consideração todas as tendências de variações futuras, como câmbio, preços dos principais produtos, juros. No segundo caso, há apenas um exercício de repetição para o ano de um comportamento já verificado da inflação. Paulo Levy lembra que o comportamento da inflação - que no primeiro trimestre foi pior do que o esperado - está sendo determinado basicamente por choques de oferta, "tanto os favoráveis, como a queda no preço da gasolina em janeiro, quanto os desfavoráveis como a subida, em março e abril, do preço da própria gasolina". Um dos fatores que deverá contribuir para impedir que a inflação de 2002 supere o patamar de 5% será a variação cambial. "O comportamento do câmbio está sendo muito positivo. No fim do ano passado, projetávamos uma relação real/dólar de R$ 2,60, mas já estamos revendo este cálculo, já que o câmbio não está tão depreciado quanto era esperado", afirma o economista. E, mesmo lembrando que a tendência da taxa básica de juros fica um pouco fora do modelo devido à sua imprevisibilidade, no primeiro trimestre as reduções promovidas pelo governo acabaram confirmando a expectativa do Ipea de redução de 0,5 ponto porcentual a cada três meses. O instituto manterá esta previsão em sua revisão macroeconômica e espera que a taxa mantenha a trajetória descendente e chegue ao fim do ano em 17%. Levy prefere não se aprofundar em estimativas para a reunião do Copom, que termina amanhã. Na opinião do economista, a decisão pode indicar mais uma queda de 0,25 ponto porcentual ou manter-se constante este mês, sem alterar as previsões para o ano.