Ipea revê de 2% para 0,2% a 1,2% a alta do PIB este ano

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reviu a sua projeção para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. De acordo com o documento Conjuntura em Foco, divulgado nesta quinta-feira, a economia brasileira deve registrar um crescimento em 2009 entre 0,2% e 1,2% do PIB. A última projeção feita pelo instituto, em março deste ano, era de um crescimento de 2% em 2009.

As razões para essa revisão, segundo o Ipea, estariam no desempenho da atividade econômica no primeiro trimestre do ano, que "ficou aquém" das expectativas. "Apesar de nossas hipóteses acerca da conjuntura externa não terem sofrido alterações, os resultados divulgados na pesquisa Contas Nacionais Trimestrais (CNT), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o primeiro trimestre de 2009, continuaram a refletir os efeitos negativos da crise", destaca o documento, lembrando que, no período em questão, o PIB caiu 1,8% em relação ao mesmo período de 2008 e 0,8% na comparação com o último trimestre do ano passado.

A avaliação do Ipea é de que este resultado "piora o carry-over para o resto do ano" e deixa uma herança negativa de -2,3%. "Apesar da manutenção da hipótese de recuperação ao longo do ano, o resultado observado até aqui impõe uma taxa de crescimento menor para o ano de 2009, que deverá ficar dentro do intervalo de 0,2% e 1,2%", diz o documento do Ipea.

Ipea reduz projeção de déficit em conta corrente para 2009

A reversão da trajetória de queda das exportações levou o (Ipea) a fazer uma nova projeção para o saldo em conta corrente do país neste ano. No documento, o órgão revê sua previsão de déficit em conta corrente para algo entre US$ 17,5 bilhões e US$ 10,5 bilhões em 2009. A projeção anterior, feita em março, era de que o déficit em conta corrente ficaria entre US$ 25 bilhões e US$ 18 bilhões.

A revisão, explica o Ipea, levou em conta, além da "sensível melhora" das exportações, o fato de que as importações continuam com nível comprimido, refletindo o desaquecimento da demanda interna. Entre os fatores que explicam a recuperação das exportações, destaca o documento, está o fato de que, nos primeiros cinco meses deste ano, verificou-se uma "significativa ampliação da participação da China na nossa pauta de exportações e, assim, apesar da crise mundial, ela deverá manter um bom ritmo de crescimento este ano".