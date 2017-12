Ipea revê projeção de alta do PIB para 5,2% em 2004 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, mudou sua projeção para o aumento do PIB deste ano de 4,6% para 5,2%. Para o ano que vem, a previsão é de alta de 3,8% para o PIB. Segundo o diretor de Estudos Macroeconômicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Paulo Levy, o eixo do crescimento econômico está se deslocando das exportações para o mercado interno. Na previsão de aumento de 5,2% no PIB deste ano, o Ipea considera 4 pontos porcentuais de responsabilidade da demanda doméstica e 1,2 ponto porcentual originados pela demanda externa. Para o ano que vem, a diferença é ainda maior na composição do crescimento previsto de 3,8%. O mercado interno em 2005 deve contribuir com 4,8 pontos porcentuais enquanto a demanda externa, principalmente devido a um aumento das importações, deve dar uma contribuição negativa de um ponto porcentual. As projeções do Ipea indicam o aumento das exportações para o total de US$ 96,5 bilhões este ano e para US$ 101,4 bilhões no ano que vem. As importações, segundo o Instituto, devem ficar em US$ 63,5 bilhões em 2004 e US$ 76,8 bilhões em 2005. Mudança nas projeções do Ipea Indicadores Projeções anteriores para 2004 Projeções atuais para 2004 Projeções para 2005 PIB 4,6% 5,2% 3,8% Consumo privado 3,5% 4,1% 4,6% Investimentos 7,6% 12,3% 9,1% Exportações 20,1% 18,8% 5,1% Importações 15% 15% 13,8% Saldo da balança comercial US$ 32,9 bilhões US$ 33 bilhões US$ 24,7 bilhões Produção industrial 7,4% 8,1% 5,1% Câmbio no último trimestre R$ 2,98 R$ 2,81 R$ 3,01 Inflação / IPCA 7,3% 7,4% 5,6%