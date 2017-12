Ipea revisa estimativa do PIB de 2003 de 0,5% para 0,2% O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, reviu a sua projeção para o crescimento do PIB deste ano de 0,5% para 0,2% e aumentou a previsão para o PIB de 2004 de 3,5% para 3,6%. Os novos números, divulgados hoje pelo IPEA, mostram estimativas de quedas maiores no consumo privado (de -2,1% para -3,6%) e na taxa de investimentos pelo conceito da Formação Bruta de Capital Fixo (de -4,6% para -7%) em 2003. Para o ano que vem, porém, o consumo privado deverá crescer 4,9% e a taxa de investimento 6,5%. A indústria deve ter uma queda de 0,7% este ano, com crescimento de 4,8% no ano que vem, no conceito de apuração do PIB. Já a agropecuária, pelo mesmo conceito, deve crescer 5,7% em 2003 e 3,0% no ano que vem. O Instituto reduziu suas projeções para o setor de serviços de 1,5% para 0,2% este ano, e de 3% para 2,7% no ano que vem. Balança comercial As novas previsões do IPEA para a balança comercial são de um superávit este ano de US$ 24,1 bilhões e de US$ 19,5 bilhões em 2004. A previsão do IPEA é de que as importações de bens e serviços tenham redução de 1,3% este ano e aumento de 11,3% no próximo ano. Para as exportações, a previsão é de crescimento de 15,8% este ano e 4,8% em 2004. Câmbio, inflação e juros O IPEA prevê ainda um câmbio médio de R$ 3,10 por dólar este ano e R$ 3,11 no ano que vem. A previsão para inflação, pelo IPCA, foi mantida em 9,2% para este ano e reduzida de 6,3% para 6,1% em 2004. A taxa de juros Selic média prevista pelo IPEA para o ano que vem é de 15%, enquanto a prevista para o último trimestre deste ano, em média, é de 18,5%.