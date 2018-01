Ipea revisa para baixo projeção para investimento O Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - redução sua expectativa para investimentos em 2006. A previsão de crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, ou investimentos) no PIB do terceiro trimestre saiu de 8,7% projetados anteriormente para 6,6%, segundo informa o economista da instituição, Estevão Kopschitz. A revisão foi feita nesta segunda-feira após a divulgação dos dados da produção de bens de capital em setembro pelo IBGE, que mostraram recuo de 2,1% ante agosto e de 0,4% ante setembro de 2005. Com o mau desempenho da produção industrial, o Ipea também pretende revisar para baixo sua projeção para o PIB, que está em 3,3% para este ano. A previsão do Ipea para a produção industrial de setembro era de queda de 0,9% ante agosto (o resultado final foi uma queda de 1,4%) e aumento de 2% ante setembro de 2005 (o IBGE divulgou um crescimento de 1,7%). Para Kopschitz, as consecutivas revisões para baixo nas estimativas de expansão do PIB comprovam que somente queda de juros não é suficiente para acelerar a atividade. "Só queda de juros não leva ao crescimento, a carga tributária cresceu muito, a infra-estrutura e a taxa de investimento não melhoraram", disse. Para ele, os investimentos não crescem porque os juros reais ainda são altos - mesmo tendo caído substancialmente nos últimos anos - e a infra-estrutura do País "deixa a desejar". Para Kopschitz, "o Brasil vem crescendo abaixo dos países emergentes e tudo isso vai desestimulando os investimentos, não há sinalizações concretas de como o governo fará para aumentar investimentos em infra-estrutura". Revisões O fraco resultado da produção industrial de setembro já levou muitas instituições a revisarem para baixo a perspectiva de crescimento da economia para este ano. Exemplo disso é o Santander. Atualmente, a projeção é de uma expansão de 3,1% e a economista do banco Cristiane Quartaroli deve mudar o número para um patamar abaixo de 3%. Em relação à próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) - a última do ano -, a previsão foi alterada de 0,25 ponto porcentual para uma redução maior, de 0,50 ponto porcentual, que levaria a Selic, a taxa básica de juros da economia, para 13,25% ao ano. A mudança em relação aos juros está totalmente atrelada ao comportamento da atividade industrial, mostrada esta manhã pelo IBGE. O economista da Itaú Corretora Mauricio Oreng também deve revisar sua atual projeção para o crescimento do PIB deste ano, atualmente em 3,4%, para algo mais próximo de 3,2%. Segundo ele, os fracos dados da indústria estão mais relacionados com o crescimento das importações do que necessariamente com o arrefecimento da atividade. Para o economista da Itaú Corretora, o câmbio pode estar por trás deste crescimento da compra de produtos de outros países, mas ele alertou para a necessidade da melhora da questão fiscal. "A solução da economia não é restrita aos juros, que estão caindo e devem continuar a ceder. (O governo) tem que trabalhar a questão fiscal para o País ser mais competitivo", afirmou. A equipe de economistas do Unibanco, que tem expectativa de expansão da economia de 3,2% para 2006, também já conta com a possibilidade de revisão deste número para baixo. A economista Giovanna Rocca já alterou sua projeção para o PIB do terceiro trimestre em relação ao anterior de um crescimento de 1,15% para algo perto de 0,7%.