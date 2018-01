Ipea revisa para cima crescimento do PIB O Instituto de pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão do Ministério do Planejamento, aumentou a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 3,4% para 3,8%. O aumento vem principalmente dos investimentos (formação bruta de capital fixo), cuja expansão foi revisada de 5,8% para 7,8%. Também reflete a alta das exportações de bens e serviços cuja projeção foi alterada de 4,5% para 5,3%, enquanto as importações tiveram o crescimento revisto de 14,8% para 14,7%. O Ipea prevê, agora, que a agropecuária terá crescimento de 2,5% este ano e não mais de 3,3%, como era a estimativa anterior. A indústria, como calculada na pesquisa do PIB, deverá se expandir em 5,3% na nova estimativa do Ipea. A anterior para este ano era de 4,8%. PROJEÇÕES DO IPEA Indicadores Previsões anteriores para 2006 Novas previsões para 2006 Projeções para 2007 PIB 3,4% 3,8% 3,8% Consumo privado 4,8% 4,8% 4,7% Consumo do governo 1,8% 1,8% 1,8% Investimento 5,8% 7,8% 7,6% Exportações de bens e serviço 4,5% 5,3% 5,6% Importações de bens e serviços 14,8% 14,7% 11% Indústria geral 4,3% 4,5% 4,7% IPCA 4,5% 4,4% 4,7% Saldo da balança comercial US$ 41,8 bilhões US$ 40,4 bilhões US$ 36,3 bilhões Câmbio no último trimestre R$ 2,28 R$ 2,30 R$ 2,41 Selic no último trimestre 14,7% 14,2% R$ 13,1% Já o setor de serviços teve a projeção aumentado de 2,5% para 2,7%. O crescimento industrial pela metodologia da pesquisa de indústria mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também foi revisto para cima de 4,3% para 4,5%. Este texto foi atualizado às 16h17.