Ipea: setor público responde por 21% do emprego formal

Se somados os servidores da administração direta, indireta e empresas estatais, o número de empregados do setor público sobe para 10 milhões. O Poder Executivo reúne 79% desse total; o Legislativo, 1,7%, e o Judiciário, 2,7%. Na administração indireta, estão 8% dos empregos do setor público e as estatais reúnem os 8,4% restantes.

Os dados constam do estudo "Presença do Estado no Brasil: Federação, suas unidades e municipalidades", apresentado hoje em São Paulo, que também traz avaliações em outras oito áreas, como saúde, educação e acesso a bancos públicos.

Em números absolutos, a Região Sudeste é a que possui o maior contingente de funcionários públicos, com 41% do total, seguida pelo Nordeste, com 26,5%; Sul, com 14,6%, Centro-Oeste, com 9,1% e Norte, com 8,6%. Proporcionalmente, a relação entre emprego público e ocupações formais é maior na Região Norte (38,2%), seguida pelo Nordeste (33,1%), Centro-Oeste (29,3%), Sudeste (15,7%) e Sul (15,1%).

O Centro-Oeste lidera no quesito quantidade de funcionários públicos por habitantes. Nessa região, 6,8% da população é composta por empregados do setor público pelo fato de a capital federal estar situada na região. Aparecem em segundo e terceiro lugares no índice as Regiões Nordeste (5,15%) e Sudeste (5,17%), respectivamente.

O Ipea comenta que no Brasil, assim como nos países desenvolvidos, o emprego público tem crescido com o desenvolvimento econômico, que cria maiores demandas em áreas como educação e saúde. Não à toa, cerca de metade dos 8 milhões que trabalham na administração direta está alocada nessas duas áreas.