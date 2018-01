Ipea vai rever para cima previsão de crescimento do PIB O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério do Planejamento, deverá rever para cima a previsão de crescimento da economia este ano. No último boletim da instituição, divulgado em junho, a PIB estimado era de 3,5%. Segundo o coordenador de conjuntura do Ipea, Fábio Gianbiagi, a revisão ocorrerá em função do bom desempenho da produção industrial. A nova estimativa de crescimento do PIB em 2004 deve ser publicada no próximo boletim em setembro. Na nota conjuntural do Ipea, divulgada hoje, o instituto estima que no primeiro semestre do ano, a produção industrial cresceu 8,2% em relação ao mesmo período de 2003. A projeção é feita a partir do desempenho de três setores específicos: aço, papel e papelão e veículos. "À luz dos números que está sendo divulgados, temos quase certeza de que revisaremos a projeção de crescimento do PIB este ano para cima", afirmou. Segundo ele, "a intensidade do crescimento está associa da principalmente ao bom desempenho do setor exportador". O economista disse que a taxa de investimento da economia também vem crescendo de forma acelerada. Ele pondera, no entanto, que o crescimento da indústria de bens de capital, principal termômetro para definir o investimento no País, deve ser analisado com cautela. Isso porque, de acordo com ele, a produção de bens de capital embute também uma parcela que é destinada à exportação. Em função disso, ele explica que a taxa de investimento deve descolar dos números indicativos do setor de bens de capital. "O aumento do investimento vai ser forte mas inferior aos 22,5% de crescimento verificado na produção de bens de capital", disse.