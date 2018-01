Ipem analisa produtos de festas juninas em São Paulo O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania realizará a partir da próxima semana a análise dos produtos típicos das festas juninas para verificar se fabricantes estão realmente informando o peso e quantidades reais nas embalagens de suas mercadorias. Na capital, as amostras já foram coletadas nos mais diversos estabelecimentos e serão analisadas nesta segunda-feira, 5 de junho. Nesta data, o Laboratório de Produtos Pré-Medidos de São Paulo estará verificando os diversos itens coletados nos seguintes horários: 8h30, 9h45, 11h00, 13h15 e 14h30. Este trabalho pode ser feito na presença do responsável por cada produto, que recebe antecipadamente um convite para o acompanhamento das pesagens, entretanto o comparecimento não é obrigatório. No interior, os seis laboratórios localizados nas cidades de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos também farão a mesma operação.Os resultados serão divulgados até o dia seguinte às verificações.A partir da constatação de irregularidades, os proprietários e/ou responsáveis por esses produtos têm 15 dias para apresentar defesa junto à Superintendência do Instituto.