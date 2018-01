Ipem autuou lojas de artigos têxteis Fiscais do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem-SP), da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, autuaram dois estabelecimentos pela venda de roupas femininas e masculinas com irregularidades. A Operação de Artigos Têxteis foi realizada ontem e hoje em lojas da região de Santana, na zona Norte, Ipiranga, na Zona Sul, Barueri, na Grande São Paulo e nos shoppings Anália Franco e Ibirapuera. A fiscalização autuou as lojas que estavam vendendo peças de roupas sem a indicação correta, em português, da composição têxtil na etiqueta. Durante a fiscalização, o Ipem-SP visitou 52 lojas de confecções e verificou 2.516 produtos. Os responsáveis pelas irregularidades receberão multa de até R$ 2,4 mil. O valor da multa dobra em caso de reincidência.