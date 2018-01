Ipem fiscaliza pesos e medidas de produtos O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem) - órgão vinculado à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor - está realizando uma operação especial de fiscalização dos pesos dos produtos que diminuíram quantidades e volumes em suas embalagens mas mantiveram os preços. Os fiscais do Ipem do Rio, que iniciaram a inspeção ontem em 20 supermercados, pretendem coletar cerca de 3 mil produtos para análise do peso e quantidade em laboratório. Se o Ipem constatar peso inferior ao registrado na embalagem de algum produto, o fabricante pode receber multas que variam R$ 100,00 e R$ 1,5 milhão. Segundo informações da assessoria de imprensa do Ipem do Rio, a fiscalização será realizada até amanhã e os fiscais vão coletar produtos nas áreas de limpeza, alimentos, higiene e bebidas isotônicas. Após a fiscalização, o Ipem pretende elaborar uma cartilha para informar o consumidor sobre os produtos que realizaram alterações em seus pesos e medidas. Os resultados da operação deverão ser divulgados no início da semana que vem. Entre os produtos mais visados entre os fiscais estão as embalagens de papéis higiênicos, pacotes de sabão em pó, detergentes, fraldas, latas de sardinha, pacotes de massa de bolo, biscoitos, molhos de tomate, etc. De acordo com a assessoria de imprensa do Ipem, os fabricantes estão seguindo as normas do Inmetro com relação a redução da quantidade e peso dos produtos. Porém, os novos pesos e medidas devem ser indicados ao consumidor. Além disso, os fornecedores estão pecando com relação à manutenção dos preços. Alerta A atitude do Ipem do Rio surgiu depois do alerta dos órgãos de defesa do consumidor e associações de supermercados sobre a redução da quantidade dos produtos nas embalagens sem redução nos preços. De acordo com o alerta da Fundação Procon-SP, esta alteração caracteriza um aumento camuflado dos preços, pois o consumidor está pagando um mesmo valor por um produto com peso ou metragem reduzida. O Ipem de São Paulo, segundo sua assessoria de imprensa, não está realizando nenhuma operação especial, porém continua fiscalizando uma média de 60 produtos por dia e está atento aos produtos que alteraram suas medidas e pesos no mercado.