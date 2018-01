Ipem: já são 19 produtos com embalagem menor O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) do Rio incluiu ontem dois novos produtos na lista de mercadorias com embalagens de menor conteúdo, mas preços iguais ou maiores do que antes da chamada "maquiagem". Rações para animais e leite em pó entraram na lista que já soma 19 itens. Por causa dos constantes aumentos de casos, o instituto desistiu de divulgar ontem a lista final de produtos, o que poderá acontecer nesta sexta-feira. O Ipem-Rio informou que, nos últimos seis meses, as embalagens de rações foram gradualmente reduzidas de 20 quilos até chegar aos atuais 13 quilos. A assessoria do órgão informou que os preços, contudo, aumentaram. A irregularidade já foi detectada pela equipe de fiscais do instituto, que ainda estão recolhendo o material nos pontos de venda. Por determinação legal, o Ipem tem de recolher 32 marcas de cada produto para fazer as suas análises. Mais denúncias Anteontem, foram incluídos na lista de produtos que tiveram pesos reduzidos sem a correspondente redução de preços a maionese, torradas, desodorante e ovos. Por dia, de três a quatro novos produtos têm ingressado na lista de "maquiados". O órgão informa que o número de reclamações de consumidores já aumentou 20 vezes e, diariamente, chegam a cerca de 200. Ontem, o instituto enviou projeto de lei à presidência da Assembléia Legislativa do Rio para que os estabelecimentos comerciais de varejo informem os consumidores sobre eventuais alterações nas embalagens de produtos.